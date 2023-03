Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: le 1er Rafale F4 a été livré au CEAM information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le premier Rafale au standard F4 a été livré à l'armée de l'Air et de l'Espace au sein du Centre d'expertise aérienne militaire (CEAM), sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan a annoncé le Ministère des Armées.



Cet appareil est issu des Rafale F3R envoyés au Centre d'essais en vol de la Direction générale de l'armement (DGA) à Istres pour leur transformation logicielle et leur passage au standard F4.



' Plusieurs étapes d'expérimentation attendent désormais l'appareil dans les mois à venir, en s'appuyant sur la réception d'un second Rafale F4 d'ici quelques semaines. Dans un premier temps, la phase de ' l'adoption ' de l'avion vise à permettre l'appropriation du Rafale F4 par les forces pour les missions d'entraînement. La phase suivante permettra d'atteindre la première capacité opérationnelle (PCO) de l'appareil avant l'ultime étape de pleine mise en service opérationnelle (MSO) ' indique le Ministère des Armées.





