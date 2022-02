Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: le 1er Falcon 6X est arrivé à Little Rock information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 16:44









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le premier Falcon 6X de série, le n°5, est arrivé à Little Rock le 28 janvier piloté par Hervé Laverne et Cédric Carle.



Les équipes de Little Rock préparent depuis quelques mois l'arrivée du premier 6X en intégrant de nouvelles solutions d'ingénierie qui visent à accélérer le cycle d'aménagement et de livraison.



' Un quatrième avion équipé d'un aménagement intérieur complet volera à la fin du premier trimestre et entreprendra une campagne autour du monde, destinée à démontrer la pleine maturité des systèmes de l'avion au moment de son entrée en service ' indique le groupe.



Le premier 6X devrait entrer en service dans le courant de l'année.





Valeurs associées DASSAULT AVIA Euronext Paris -100.00%