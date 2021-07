Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : lancement officiel du laboratoire MOLIERE Cercle Finance • 05/07/2021 à 15:21









(CercleFinance.com) - Le CNRS, Dassault Aviation, l'Université de Strasbourg, et l'Université de Lorraine ont procédé au lancement officiel du laboratoire commun de recherche ' Matériaux fonctionnels innovants pour l'aéronautique ' (MOLIERE). Son objectif est de concevoir dans les domaines de l'acoustique, de l'électromagnétisme et de l'antigivre, de nouveaux matériaux pour les avions de demain. ' L'objectif du laboratoire MOLIERE est de créer, pour l'aéronautique, des matériaux à forte valeur ajoutée, en rupture avec les matériaux actuels (nouvelles propriétés et fonctionnalités ou amélioration de propriétés existantes, économie de matière, par exemple), grâce à une approche multiéchelle associant des aspects théoriques, numériques et expérimentaux ' indique le groupe. ' La durabilité des matériaux antigivre sera également au coeur des activités de recherche de MOLIERE '.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -0.79%