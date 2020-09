DASSAULT AVIATION : la Grèce a commandé 18 Rafale

(AOF) - La Grèce a annoncé samedi son intention d'acquérir 18 Rafale pour équiper son armée de l'air. « Cette annonce illustre la solidité du partenariat qui lie depuis plus de quarante-cinq ans l'armée de l'air grecque et Dassault Aviation, et témoigne de la pérennité de la relation stratégique entre la Grèce et la France », a commenté Dassault Aviation.

La Grèce a commandé à Dassault Aviation 40 Mirage F1 en 1974, puis 40 Mirage 2000 en 1985 et enfin 15 Mirage 2000-5 en l'an 2000, ce dernier contrat comprenant également la modernisation de 10 Mirage 2000 au standard 2000-5 avec une large contribution de l'industrie grecque.

