Dassault Aviation: la Finlande choisit le concurrent F-35 information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation fait part de la décision du gouvernement de la Finlande de choisir le F-35 pour remplacer les F-18 de la composante aérienne de l'armée finlandaise, ajoutant 'constater une fois encore et regretter une préférence américaine en Europe'.



Le constructeur aéronautique français ajoute 'poursuivre le développement des capacités opérationnelles du Rafale, au service de la France et des pays qui veulent disposer en toute souveraineté d'une armée de l'Air de premier rang'.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -0.32%