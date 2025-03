Dassault Aviation, Hoffmann Green, Verallia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Dassault Aviation

Le conseil d'administration de Dassault Aviation réuni le 4 mars 2025 a décidé de réduire le capital de la société par voie d'annulation de 198 527 actions propres détenues au nominatif, représentant 0,25% de son capital social. Cette réduction de capital a pris effet le 7 mars 2025. Le capital social de Dassault Aviation s'élève désormais à 62 717 627,20 euros, divisé en 78 397 034 actions de 80 centimes d'euro chacune, entièrement libérées. Cette opération n'a pas d'impact significatif sur l'actionnariat de Dassault Aviation.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'obtention d'un avis technique (ATEc) pour son ciment décarboné H-UKR, une première mondiale pour un ciment 0% clinker, confirmant une nouvelle fois le leadership technologique de la société parmi les acteurs du secteur de la construction. Cet Avis Technique (ATEc) confirme l'atteinte des objectifs techniques d'Hoffmann Green : proposer un ciment décarboné 0% clinker sans compromis sur les performances. Il ancre l'avance technique et réglementaire d'Hoffmann Green sur le marché des ciments décarbonés

Spartoo

Spartoo a annoncé le rachat à Highland Capital Partners de 2 867 401 actions par le management du groupe. Highland Capital Partners détenait environ 15,7% du capital du spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne en Europe. A l'issue de cette acquisition, le management du groupe détient 28,9% du capital et 28,9% des droits de vote de la société. Boris Saragaglia, co-fondateur et PDG, a déclaré : "Je tenais à remercier Highland Capital Partners, un actionnaire historique de long terme, pour son accompagnement et sa présence au capital de Spartoo depuis plus de 15 ans".

Thales

Thales (+23,51% à 236,70 euros) a enregistré la plus forte hausse du CAC 40 cette semaine grâce à la perspective d'une forte augmentation des dépenses militaires en Europe et après la publication de résultats 2024 solides. Il a enregistré jeudi un nouveau plus haut historique à 264,40 euros.

Verallia

Le Conseil d’administration de Verallia a reçu ce jour une offre de BWGI aux termes de laquelle BWGI propose d’acquérir le contrôle de Verallia par voie d’offre publique d’acquisition, à un prix de 30 euros (dividende de 1,70 euro attaché) par action, sans retrait de la cote. Cette offre n’est soumise à aucun seuil de réussite autre que l’atteinte du seuil réglementaire de 50% du capital ou des droits de vote.