Dassault Aviation: GIMD dépasse les deux tiers du capital

(CercleFinance.com) - Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 janvier, le seuil de deux tiers du capital de Dassault Aviation, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.



Le déclarant, société contrôlée par la famille Dassault, précise détenir 53.951.177 actions Dassault Aviation représentant 66,77% du capital et 79,69% des droits de vote du constructeur d'avions de combat et d'affaires.





Valeurs associées DASSAULT AVIA Euronext Paris -100.00%