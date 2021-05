Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : gagne plus de 3%, un broker en soutien Cercle Finance • 04/05/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation gagne plus de 3% à Paris, porté par une analyse favorable d'Oddo qui réitère son conseil de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé, à 1215 euros. S'appuyant sur des informations du site Disclose, Oddo affirmait ce matin que l'Egypte avait signé le 26 avril une commande de 30 Rafale pour un montant de 3,75 MdsE, ainsi que deux autres commandes pour 200 ME avec le missilier MBDA et Safran. 'Il s'agirait de l'exercice d'une option intégrée dans le premier contrat de 2015 (24 appareils)', assurait le broker. Toujours selon Disclose, Oddo rapportait que 'l'État égyptien aurait obtenu un prêt garanti par la France à hauteur de 85%'. En fin de matinée, Dassault a confirmé la vente des 30 appareils à l'Egypte.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +3.46%