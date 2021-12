Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : gagne encore 4% après la commande Emirats information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 16:42









(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression aujourd'hui avec un gain de 4% après une hausse de près de 6,5% vendredi suite à la commande des Emirats Arabes Unis. Le contrat porte sur de 80 avions de combat Rafale pour un montant de 14 MdE (selon la ministre de la défense), soit un montant unitaire de 175 ME hors armement. Suite à cette commande, Oddo confirme son conseil surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 133 E. ' Sur la base des informations dont nous disposons et en intégrant des hypothèses de rentabilité prudentes, nous estimons l'impact du contrat neuf à 4.6 E/titre ' indique Oddo. ' Nous estimons que le premier paiement devrait intervenir en 2022 (c.800 MEe avances nettes pour Dassault Aviation et un peu moins de 300 ME pour Thales et Safran) ' rajoute le bureau d'analyses. Oddo indique que de nombreuses campagnes sont en cours comme en Finlande (64 appareils avec une probabilité que l'analyste estime proche de 0%) ou encore en Indonésie (potentiellement 36 appareils avec une probabilité de 30%e) mais des discussions sont certainement également en cours en Inde.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +4.19%