Dassault Aviation : gagne 1,5% après les nouvelles prévisions

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1,5%. Sur son compte Twitter, Florence Parly, la ministre française des Armées, s'est félicité dimanche de l'intention de la Grèce de faire l'acquisition de nouveaux Rafale. 'Excellente nouvelle: la Grèce vient d'annoncer son intention d'acquérir six Rafale supplémentaires', écrit-elle dans son tweet. Cette annonce fait suite à une première commande passée en janvier sur 18 appareils (dont 12 d'occasion et six neufs). Le premier prépaiement pour les 30 Rafale égyptiens est attendu au 2ème semestre 2021 précise l'analyste (Oddo BHF : 450 MEe). ' L'annonce de la sélection de la Finlande est imminente. Les discussions avec l'Indonésie se poursuivent et le chef de l'armée de l'air Indienne a indiqué le 08/09 qu'il visait la livraison de 350 avions de combat sur les 2 prochaines décennies ' indique Oddo. La société réitère sa confiance dans la livraison de 25 Falcon en 2021. ' De notre côté, nous tablons sur la livraison de 26 Falcon en 2021 puis 35 en 2022 (avec les toutes premières unités de 6X dont les tests en vol se déroulent nominalement), 45 en 2023 et 53 en 2024 ' rajoute le bureau d'analyses. Oddo confirme son conseil de Surperformance et l'objectif de cours de 1 325 E sur la valeur. ' Le dynamisme de l'aviation d'affaires se traduira par une accélération des commandes de Falcon sur les prochains mois '.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +1.32%