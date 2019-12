Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : franche cassure des 1.200E/1.190E Cercle Finance • 03/12/2019 à 18:00









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation valide une franche cassure des 1.200E/1.190E (plancher des 22 et 23 octobre) et plonge vers 1.150E. La sortie de corridor 1.280/1.200 pour simplifier valide un 1er objectif de 1.120/1.110E qui est désormais tout proche.

Valeurs associées DASSAULT AVIA Euronext Paris +0.45%