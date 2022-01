Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: forte hausse des livraisons en 2021 information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 09:33









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce avoir livré, au cours de l'année écoulée, 30 avions d'affaires Falcon (pour une prévision de 25 livraisons et contre 34 en 2020), ainsi que 25 avions de combat Rafale à l'export (en ligne avec sa prévision, contre 13 en 2020).



Le constructeur aéronautique a reçu en 2021 des commandes pour 51 Falcon (contre 15 en 2020) et 49 Rafale (dont 37 à l'export et 12 en France). Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes inclut ainsi 55 Falcon (contre 34 à fin 2020) et 86 Rafale (contre 62 à fin 2020).





