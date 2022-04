Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: en hausse, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 17:26









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation gagne près de 1% à Paris, aidé par une analyse de Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours remonté de 158 à 170 euros, dans une note sur les valeurs européennes de l'aéronautique et de la défense.



'La guerre en Ukraine a créé un consensus, encore impensable il y a quelques semaines, auprès de tous les candidats à l'élection présidentielle française pour une poursuite de la hausse du budget défense France, voire une accélération', souligne l'analyste.



Selon Oddo, tous les acteurs en bénéficieront et en particulier Thales et Dassault Aviation, mais le beau parcours de Thales semble selon lui intégrer une part de ces bonnes nouvelles alors qu'il continue à privilégier Airbus et Dassault Aviation.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +1.23%