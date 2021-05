Dassault Aviation : en hausse après plusieurs annonces

(CercleFinance.com) - Le titre a gagné prés de 2% en une semaine profitant de plusieurs annonces importantes.

Dassault Aviation a annoncé jeudi dernier le lancement d'un tout nouveau Falcon, le 10X, 'qui proposera un niveau de confort, de polyvalence et de technologie inégalé sur le marché des avions d'affaires', promet l'avionneur.

Avec un rayon d'action optimisé de 13 890 km, l'appareil pourra relier New-York et Shanghai sans escale, Los Angeles et Sydney, Hong Kong et New York ou encore Paris et Santiago. Sa vitesse maximale est annoncée à Mach 0,925.

' Aujourd'hui, nous présentons la nouvelle référence des jets d'affaires', affirme Éric Trappier, le président-directeur général de Dassault Aviation.

'Le Falcon 10X offrira une expérience passager sans équivalent sur les vols de courte comme de longue durée, ainsi que des systèmes de sécurité innovants issus des technologies utilisées sur nos avions de combat', ajoute-t-il.

Le Falcon 10X devrait entrer en service fin 2025, assure Dassault Aviation.

Oddo souligne que la cabine sera la plus spacieuse du marché avec 79 m², soit 15% de plus que ses concurrents directs et la distance franchissable sera de 7 500nm (ou 13 890km à une vitesse de Mach 0.85) avec des vols pouvant aller jusqu'à 15H.

' Dassault Aviation se pose en concurrent direct du Gulfstream G700 (qui rentrera en service en 2022) et Bombardier G7500 (lancé en 2018) sur le segment qui est généralement le plus rentable du marché ' indique l'analyste.

Oddo confirme son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 1 215 E.

Rappelons également que la République Arabe d'Égypte a décidé de faire l'acquisition de 30 Rafale supplémentaires pour équiper son armée de l'Air. Cette nouvelle commande vient compléter la première acquisition de 24 Rafale, signée en 2015, et portera alors à 54 le nombre de Rafale.

Credit Suisse maintient également sa note de ' surperformance ' sur le titre Dassault Aviation et relève légèrement son objectif de cours à 1290 euros, contre 1280 euros précédemment.

Le broker révise ainsi ses prévisions de bénéfices pour 2021, 2022 et 2023 de respectivement +15 %, -12 % et +2 %. Credit Suisse souligne que si les livraisons de Rafale prévues pour 2022-2023 ont été avancées à 2021-2022, le programme Falcon 6X est susceptible d'être confronté à ' un léger retard '.

Enfin, l'analyste pointe la diminution de la R&D pour 2021, à 610 ME, contre 685 ME précédemment.