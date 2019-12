Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : en baisse, pénalisé par un broker Cercle Finance • 03/12/2019 à 15:24









(CercleFinance.com) - Le titre Dassault Aviation recule ce mardi de -3,3%, pénalisé par l'analyste Bank of America Merrill Lynch qui annonce revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant à 'neutre' sur la valeur. Les raisons ? La faiblesse de l'environnement de l'aviation d'affaires, freinant la croissance du BPA, et des attentes élevées concernant les livraisons de Falcon - alors que le broker s'attend, lui, à une stabilité sur la période 2019-2021. BoA Merrill Lynch apprécie toutefois 'une bonne visibilité' sur les commandes de Rafale, venant notamment d'Inde, de France et de Suisse. L'analyste fixe ainsi son objectif de cours à 1.350 euros.

Valeurs associées DASSAULT AVIA Euronext Paris +0.45%