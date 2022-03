Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: doublement du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 09:05









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation dévoile un résultat net 2021 doublé à 605 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 2,5 points à 7,3%, grâce notamment à une diminution du poids de la R&D autofinancée.



Le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique s'établit à 7,23 milliards d'euros, en progression de près de 32%, tandis que ses prises de commandes se sont montées à 12,08 milliards, contre 3,46 milliards l'année précédente.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale la distribution, en 2022, d'un dividende de 2,49 euros par action correspondant à un montant de 208 millions d'euros, soit un payout de 30%.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +1.37%