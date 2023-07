Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: devrait signer un contrat avec l'Inde information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le ministère indien de la Défense aurait donné hier son accord initial à l'achat de 26 avions Rafale et 3 sous-marins Scorpène à la France selon l'agence de presse indienne ANI.



Ces contrats devraient être annoncés à l'occasion de la visite du Premier Ministre indien Narendra Modi en France cette semaine rapporte Invest Securities.



Ces contrats devront être validés par l'organe chargé des achats dans le secteur de la défense, puis par le gouvernent, indique également l'agence ANI.



L'armée de l'air indienne est d'ailleurs son plus ancien client export. Elle est équipée d'avions Dassault depuis 1953. Le groupe avait déjà signé en 2016 avec l'Inde un contrat d'acquisition de 36 Rafale et la modernisation des Mirage 2000 I/TI.





