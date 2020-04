Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : deux avions contre le Covid-19 Cercle Finance • 06/04/2020 à 07:27









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce mettre gracieusement à la disposition du ministère des Armées les services de deux avions d'affaires Falcon, dans le cadre de l'opération Résilience pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Ces deux appareils, un Falcon 8X et un Falcon 900, sont aménagés pour 15 et 13 passagers. Ils sont opérés avec des équipages de Dassault Falcon Service, filiale spécialisée dans la maintenance et les opérations aériennes, basée sur l'aéroport du Bourget. Capables de se poser sur de petits aéroports, par tous les temps et sans nécessiter d'infrastructures au sol, ils permettent d'acheminer très rapidement des équipes médicales ou du matériel. La première mission a eu lieu ce 5 avril.

Valeurs associées DASSAULT AVIA Euronext Paris +2.70%