Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: derniers avions Rafale pour l'Indonésie information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce que la dernière tranche de 18 Rafale pour l'Indonésie est entrée en vigueur, venant ainsi compléter le nombre d'avions en commande pour ce pays dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l'acquisition de 42 Rafale.



Le constructeur aéronautique rappelle que la première et la deuxième tranche dans le cadre de ce contrat, portant respectivement sur six et 18 Rafale, étaient entrées en vigueur en septembre 2022 et en août dernier.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris 0.00%