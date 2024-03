Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: de retour au-dessus des 200E information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 10:16









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation est de retour au-dessus des 200E (après une 1ère incursion sans lendemain le 5 mars): la dernière grande oscillation entre 171 et 193,4E (du 12/01 au 5/03/2024) induit une cible de 215E qui semble très accessible vu le momentum des 7 dernières séances (+15%).





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +4.41%