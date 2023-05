Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation:dans les leaders de l'innovation en France information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 13:03









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce aujourd'hui figurer en bonne place dans le premier palmarès 2023 des Leaders de l'innovation en France.



Réalisé par le journalLes Echoset Statista, institut de recherche indépendant, ce classement met à l'honneur les savoir-faire et les stratégies mises en oeuvre par les entreprises tricolores les plus innovantes.



Ce palmarès est composé des sociétés qui ont reçu les meilleurs scores sur les trois piliers de la méthodologie, à savoir : innovation de produit, innovation de processus et culture de l'innovation.





