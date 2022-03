Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 13:10









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation gagne plus de 1% sur fonds de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 132,5 à 158 euros, mentionnant une 'accélération des livraisons Rafale véritablement sensible à partir de 2025'.



'L'appréciation récente du cours n'a pas modifié notre vision d'une sous-valorisation injustifiée du titre puisque la participation dans Thales s'est également appréciée et la position de cash propre s'est aussi accrue dans notre modélisation', estime l'analyste.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +1.31%