Dassault Aviation : convoyage de Rafale pour l'Armée indienne

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que 5 Rafale de l'Armée de l'Air indienne (IAF), opérés par des pilotes indiens, ont décollé aujourd'hui du site de Dassault Aviation à Mérignac pour leur convoyage vers la base aérienne d'Ambala où ils entreront en service dans l'escadron N°17 ' Golden Arrows '. L'Armée de l'Air indienne effectuera ce premier convoyage dans son intégralité, y compris la phase de ravitaillement en vol, avec le soutien dédié de l'Armée de l'Air française. ' Ce premier convoyage témoigne du bon déroulement du programme et du respect du calendrier des livraisons en dépit de la pandémie de la COVID-19 '. ' Il initie l'entrée en service du Rafale dans l'Armée de l'Air indienne, dans le cadre du contrat pour 36 avions, et ouvre la voie pour répondre aux attentes et à la volonté du Gouvernement indien ' indique le groupe.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -3.32%