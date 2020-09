Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : convention pour une aide au Liban Cercle Finance • 23/09/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Pour aider le Liban après l'explosion du 4 août dans le port de Beyrouth, Dassault Aviation annonce l'établissement d'une convention de soutien avec l'ONG libanaise Nawraj, convention signée mardi au siège du groupe à Saint-Cloud. Aux termes de cette convention, le constructeur aéronautique achètera et acheminera du matériel médical, d'une valeur de 150.000 euros, pour équiper un hôpital du quartier de Gemmayzé, très endommagé par l'explosion.

