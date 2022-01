Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: contrat MCO pour les Mirage 2000 français information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 13:07









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce que la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) du ministère français des Armées vient de lui notifier le contrat de nouvelle génération pour le soutien des Mirage 2000 de l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE).



Conclu pour une durée de quatorze ans, le contrat BALZAC regroupe l'ensemble des activités de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) des Mirage 2000 français jusqu'à leur retrait de service. Il sera mis en oeuvre en équipe intégrée entre les industriels et les Forces.



Dassault Aviation devient ainsi responsable du MCO de la quasi-totalité des équipements de l'avion Mirage 2000 dans ses versions B/C, -5 et D (y compris ceux faisant l'objet d'une rénovation mi-vie), auparavant traités dans une quinzaine de contrats séparés.





