Dassault Aviation : contrat-cadre initial pour le SCAF

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce que les gouvernements français et allemand lui ont attribué avec ses partenaires, le contrat cadre initial (Phase 1A) qui marque le coup d'envoi du lancement des démonstrateurs du Système de Combat Aérien Futur (SCAF). 'Ce contrat-cadre s'étend sur une période de 18 mois et lance le développement des démonstrateurs et des technologies de pointe, avec pour objectif de débuter les essais en vol dès 2026', précise le constructeur aéronautique. Dans un premier temps, cette phase sera axée sur des défis technologiques dont Next Generation Fighter (NGF), avec Dassault Aviation comme maître d'oeuvre et Airbus comme partenaire principal, qui sera le principal élément du Système de Combat Aérien Futur.

