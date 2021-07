Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : confirme ses objectifs de livraisons 2021 information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé ajusté est de 3 107 millions d'euros au 1er semestre 2021 contre 2 641 millions d'euros au 1er semestre 2020. La part du chiffre d'affaires à l'export est de 87% au 1 er semestre 2021. Les prises de commandes du 1er semestre 2021 sont de 3 913 millions d'euros contre 984 millions d'euros au 1er semestre 2020. La part des prises de commandes à l'export est de 82%. Le résultat opérationnel ajusté est de 175 millions d'euros contre 55 millions d'euros au 1er semestre 2020. Le résultat net ajusté ressort à 265 millions d'euros contre 87 millions d'euros. Au cours du semestre, le groupe a livré 13 Rafale Export (Inde et Qatar) et poursuivi le soutien des flottes françaises et export. Il a livré également 6 Falcon et enregistré 25 prises de commandes (contre 16 livraisons et 5 prises de commandes au 1er semestre 2020). ' Nos objectifs 2021 demeurent inchangés : nous prévoyons la livraison de 25 Rafale neufs et de 25 Falcon neufs et un chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'an dernier. ' indique le groupe.

