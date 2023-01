Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: commandes en forte hausse en 2022 information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation indique que sur l'ensemble de 2022, 92 avions de combats Rafale (à l'export) et 64 avions d'affaires Falcon (nombre net des annulations de commandes russes) ont été commandés, à comparer à respectivement 49 et 51 unités en 2021.



Le constructeur aéronautique a livré l'année dernière 14 Rafale (13 à l'export et un en France), pour une prévision de 13 livraisons, ainsi que 32 Falcon, pour une prévision de 35. Au 31 décembre 2022, son carnet de commandes inclut 164 Rafale et 87 Falcon.





