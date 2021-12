Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : commande de 80 Rafales par les Emirats information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce avoir signé un contrat historique pour l'acquisition de 80 avions Rafale au standard F4 pour équiper l'Armée de l'Air des Émirats Arabes Unis (United Arab Emirates Air Force & Air Defence - UAE AF & AD). Le Rafale au standard F4, dont l'Armée de l'Air des Émirats sera le premier utilisateur en dehors de la France, 'dotera les Forces Armées émiriennes d'un outil incontestable de souveraineté et d'indépendance opérationnelle', selon le constructeur aéronautique. 'Après les Mirage 5 et les Mirage 2000, ce contrat Rafale vient consacrer la relation stratégique qui unit nos deux pays et la satisfaction de l'Armée de l'Air des Émirats Arabes Unis, partenaire historique et exigeant de notre société', commente le PDG Eric Trappier.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +7.55%