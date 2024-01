Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: commande de 42 Rafale par la DGA information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - Le Ministères des armés annonce la commande de 42 Rafale pour l'armée de l'Air et de l'Espace.



La Direction générale de l'armement (DGA) a notifié aux sociétés Dassault Aviation, Thales, Safran et MBDA le contrat pour la 5e tranche de production du programme Rafale.



Il comprend la production de 42 appareils, en version monoplace au standard F4, destinés à l'armée de l'Air et de l'Espace. Le premier avion de la 5e tranche sera livré dès 2027.



Les Rafale seront dotés des équipements les plus modernes permettant aux armées de bénéficier de capacités de connectivité et d'autoprotection renforcées. Avec cette commande, une nouvelle étape est franchie vers le combat aérien collaboratif et connecté.



Ces avions de chasse seront également conçus pour évoluer vers le standard F5 dans les années 2030.





