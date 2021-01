Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : commande de 18 rafale en Grèce Cercle Finance • 25/01/2021 à 09:38









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation doit signer aujourd'hui un contrat avec la Grèce pour l'achat de 18 rafale. Le gouvernement français et la direction du groupe va se rendre à Athènes pour la signature de ce contrat d'un montant d'environ 2,5 MdsE. La commande grecque porte sur 6 avions neufs et 12 avions d'occasions. ' Des avancées potentielles de négociations sont en cours en Croatie, Indonésie ou Suisse. D'autres dossiers sont cités régulièrement comme la Finlande, les EAU ou encore de nouvelles commandes pour l'Egypte et l'Inde. Notre hypothèse de retour à la cadence de 1/mois à partir de 2023 semble donc de plus en plus conservatrice ' indique Oddo.

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -1.20%