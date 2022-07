Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: CA de 3 098 ME au 1er semestre 2022 information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 18:07









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé ajusté est de 3 098 millions d'euros au 1er semestre 2022 contre 3 107 millions d'euros au 1er semestre 2021. La part du chiffre d'affaires à l'export est de 77% au 1er semestre 2022.



Les prises de commandes du 1er semestre 2022 sont de 16 290 millions d'euros contre 3 913 millions d'euros au 1er semestre 2021. La part des prises de commandes à l'export est de 97%.



Au cours du 1er semestre 2022, 86 Rafale Export ont été enregistrés en prises de commandes.



Les prises de commandes Défense Export s'élèvent à 13 897 millions d'euros au 1er semestre 2022 contre 1 907 millions d'euros au 1er semestre 2021.



Au cours du 1er semestre 2022, 41 commandes de Falcon (nettes d'avions russes annulés) ont été enregistrées, contre 25 au 1er semestre 2021.





