Dassault Aviation : bond du carnet de commandes en 2021

(Crédits photo : Armée de l'Air - )

(AOF) - En 2021, Dassault Aviation a livré 55 avions. 30 Falcon ont été livrés, pour une prévision de 25 livraisons, contre 34 en 2020. 25 Rafale Export ont été livrés, en ligne avec notre prévision, contre 13 en 2020. Le groupe a reçu 100 commandes l'an dernier. 51 Falcon ont été commandés, contre 15 en 2020. 49 Rafale ont été commandés (37 Export et 12 France). Ce chiffre ne comprend pas la commande Rafale aux Émirats Arabes Unis (80 unités).



Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes inclut : 55 Falcon contre 34 Falcon au 31 décembre 2020, 86 Rafale contre 62 Rafale au 31 décembre 2020.





Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.