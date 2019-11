Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : application pédagogique sur le Rafale Cercle Finance • 07/11/2019 à 14:07









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce le lancement d'une nouvelle application ludo-pédagogique 'Aboard the Rafale', qui propose de mieux comprendre les grands principes de vol d'un avion et, après chaque phase explicative, de prendre les commandes de l'avion de combat. 'Chaque utilisateur pourra tester sa maîtrise de l'appareil en passant au centre de cibles virtuelles sur chacun des cinq parcours à la difficulté croissante, et prendre part à une mission de ravitaillement en vol buddy-buddy', précise le constructeur aéronautique.

Valeurs associées DASSAULT AVIA Euronext Paris +1.19%