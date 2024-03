Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: annulation de 1,85 million d'actions information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 07:15









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation indique que son conseil d'administration réuni le 5 mars a décidé de réduire son capital par voie d'annulation de 1.850.554 actions propres détenues au nominatif, représentant 2,29% de son capital social.



Le capital social du constructeur d'avions d'affaires et de combat se trouve désormais divisé en 78.951.812 actions. Cette opération, qui a pris effet le 8 mars, n'a pas d'impact significatif sur l'actionnariat de Dassault Aviation.





