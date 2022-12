Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: acquisition de terrains auprès de GIMD information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 08:39









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation informe de l'acquisition, auprès de GIMD, son actionnaire majoritaire à 62,24%, de terrains contigus à ses établissements de Mérignac et de Martignas.



L'acquisition de ces parcelles va permettre la sécurisation des abords de ses sites et d'éventuels projets d'extension.



Cette acquisition, réalisée à des conditions de marché, porte sur un montant global de 4,7 millions d'euros (hors taxes) pour une superficie totale d'environ 24 hectares.



' Ce montant représente environ 0,8 % du bénéfice annuel consolidé de Dassault Aviation tel qu'il ressort des comptes clos le 31 décembre 2021 ' précise le groupe.





