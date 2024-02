Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: accord tripartite autour de la durabilité information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation, sa filiale Dassault Falcon Service (DFS) et le Groupe ADP annoncent s'associer dans le but de faire de l'aéroport de Paris-Le Bourget ' un aéroport pionnier en matière d'aviation durable '.



D'une durée de cinq ans, le protocole signé entre les partenaires vise à renforcer leur action en matière de décarbonation avec notamment la distribution et l'utilisation de SAF (Sustainable Aviation Fuel - Carburant d'Aviation Durable), l'utilisation de moyens électriques pour l'ensemble des opérations au sol ou encore la géothermie pour alimenter les bâtiments et les hangars de l'aéroport.



Le protocole contient également un volet visant à augmenter l'attractivité de Paris-Le Bourget auprès de son bassin d'emplois.



' Chez Dassault Aviation, nous sommes convaincus que l'aviation d'affaires doit être l'avant-garde de l'aéronautique en matière de décarbonation', a commenté Eric Trappier, p.d.-g. de Dassault Aviation.







