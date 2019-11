(AOF) - Dassault Aviation a inauguré ses nouvelles installations pyrotechniques sur son site de Martignas-sur-Jalle. Les activités pyrotechniques du groupe étaient auparavant basées à Argenteuil et Poitiers. Elles seront dorénavant toutes réunies à Martignas dans les nouvelles installations, à savoir un bâtiment en forme de tripode de 2 500 mètres carrés et une soute pour le stockage en sécurité des composants explosifs. « Avec la cérémonie d'aujourd'hui, une nouvelle étape de notre transformation est franchie avec succès », a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.

