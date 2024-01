Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: 60 Rafale ont été commandés en 2023 information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce soir que 60 Rafale ont été commandés en 2023 (42 France, 18 Indonésie), contre 92 Rafale Export en 2022.



18 Rafale Indonésie supplémentaires sont entrés en vigueur le 8 janvier 2024 et ne sont pas compris dans les 60 Rafale commandés en 2023.



23 Falcon ont été commandés en 2023, contre 64 en 2022.



Le groupe a livré 13 Rafale (11 France, 2 Export), pour une prévision de 15 livraisons. 14 Rafale (13 Export, 1 France) ont été livrés en 2022. 26 Falcon ont été livrés, pour une prévision de 35. Pour mémoire, 32 Falcon ont été livrés en 2022.



Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes inclut : 211 Rafale (141 Export, 70 France) contre 164 Rafale au 31 décembre 2022, 84 Falcon contre 87 Falcon au 31 décembre 2022.





