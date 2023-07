Dassault Aviation:42 avions vont survoler les Champs-Élysées information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 09:29

(CercleFinance.com) - À l'occasion de la fête nationale, 42 avions Dassault Aviation doivent survoler les Champs-Élysées, vendredi 14 juillet.



A l'Ouverture du défilé, on pourra assister au vol de la Patrouille de France avec 9 Alpha Jet, formation Big Nine. Pour les 25 ans de partenariat stratégique France - Inde, 3 Rafale C indiens et 1 Rafale C français vont survoler les Champs-Élysées.



Pour les 90 ans du Centre d'expertise aérienne militaire, on aura aussi 1 Rafale C, 2 Mirage 2000 D.



Pour la protection de l'espace aérien, on aura le vol de 2 Mirage 2000-5, 1 Rafale C et 1 Rafale B et pour la défense du territoire européen, 1 Rafale C, 1 Rafale B et 1 Mirage 2000-5.



Pour la Défense des intérêts vitaux stratégiques, on aura le vol de 3 Rafale B, pour l'intervention, 1 Rafale C et 4 Mirage 2000 D et pour le groupe aérien embarqué, 8 Rafale M.