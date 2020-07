Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : 36 avions Dassault pour le 14 Juillet Cercle Finance • 10/07/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - À l'occasion de la fête nationale, 36 avions Dassault survoleront la cérémonie qui se déroulera place de la Concorde, le 14 Juillet. Ils s'intégreront au programme suivant: Patrouille de France à 9 Alpha Jet, 4 Rafale, 2 Mirage 2000RDI et 2 Eurofighter britanniques, 4 Rafale M et 1 Hawkeye. Résilience : 1 A400M, 2 CASA Nurse, 1 A-330 MRTT, 2 Falcon et 1 A400M allemand. Posture permanente de sûreté aérienne : 1 E3F, 1 Mirage 2000-5 et 1 Rafale. Forces aériennes stratégiques : 1 C135 FR, 1 Mirage 2000-5 et 4 Rafale B. Opérations extérieures : 1 C135 FR, 4 Mirage 2000D et 2 Rafale. Aviation de patrouille et de surveillance maritime : 1 ATL2 et 1 Falcon 50M. Transport intra-théâtre : 1 A400M, 1 C130J Super Hercules et 1 C160 Transall. Sécurité civile : 1 Canadair et 2 Dash Q400. Animation finale : Patrouille de France à 9 Alpha Jet.

