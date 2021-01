DASSAULT AVIATION : 34 Falcon neufs livrés en 2020

AOF - EN SAVOIR PLUS

Enfin, le groupe précise qu'au 31 décembre 2020, le carnet de commandes inclut 62 Rafale et 34 Falcon, contre 75 Rafale et 53 Falcon au 31 décembre 2019.

" Le niveau de nos prises de commandes a été directement impacté par l'épidémie de Covid-19, ayant déclenché une crise sanitaire mondiale sans précédent, des restrictions de voyages très contraignantes et une forte incertitude sur l'économie mondiale ", a commenté Dassault Aviation.

(AOF) - Dassault Aviation a fait part mercredi de ses prises de commandes et livraisons au titre de l'année 2020. Concernant les livraisons, 34 Falcon neufs ont été livrés l'an dernier, contre 40 en 2019 et une prévision de 30 livraisons. En parallèle, 13 Rafale Export ont été livrés en 2020, un chiffre en ligne avec les prévisions de la société, contre 26 Rafale en 2019. S'agissant des prises de commandes, le groupe indique que 15 Falcon neufs ont été commandés en 2020 contre 40 en 2019.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2020 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.