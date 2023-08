Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: 2e tranche pour le contrat indonésien information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 15:46









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du contrat signé par l'Indonésie en février 2022 pour l'acquisition de 42 Rafale, Dassault Aviation annonce l'entrée en vigueur ce jour de la deuxième tranche de 18 Rafale, portant ainsi à 24 le nombre d'avions en commande à ce stade.



L'acquisition des Rafale de dernière génération pour la Force Aérienne indonésienne comprend une solution complète 'clé en main', ainsi que des projets éducatifs à lancer dans le cadre de la formation technique des savoir-faire aéronautiques.



'Cette nouvelle étape témoigne du lien stratégique qui unit l'Indonésie à la France, et se traduira par la montée en puissance de la présence de Dassault Aviation dans le pays', a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +0.06%