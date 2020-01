Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : 26 Rafale livrés en 2019 Cercle Finance • 07/01/2020 à 08:55









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation indique avoir livré 26 Rafale et 40 Falcon neufs en 2019, contre respectivement 12 et 41 en 2018. Si les Rafale ont été en ligne avec sa prévision, les Falcon ont manqué son attente de 45 livraisons, ce qu'il explique par un marché difficile. L'année dernière, 40 Falcon neufs ont été commandés contre 42 en 2018. Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes inclut 75 Rafale (47 Export et 28 France) et 53 Falcon, contre 101 Rafale (73 Export et 28 France) et 53 Falcon un an auparavant.

Valeurs associées DASSAULT AVIA Euronext Paris -3.41%