Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: +11% à 177E information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 10:49









(CercleFinance.com) - La progression de 18% des bénéfices dope le titre qui pulvérise la résistance des 167,5E du 21 février et surtout -c'est le fait majeur- l'ex-zénith historique du 8 juin 2018, ce qui ouvre la route des 187E (triplement par rapport au plancher des 62,4E du 1er avril 2020) puis 200E.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +10.08%