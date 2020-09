Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation : +10% à 833E grâce à la commande grecque Cercle Finance • 14/09/2020 à 13:32









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation bondit de +10% à 833E (ouvrant un 'gap' au-dessus des 776E) grâce à la commande grecque de 18 avions 'Rafale', ce qui confirme une fidélité d'Athènes à l'avionneur français de plus de 40 ans. Mais cette envolée du titre n'est pas décisive ! il faudrait effacer la résistance des 850E du 6 au 22 juillet -(elle fut également testée le 9 avril).

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +9.20%