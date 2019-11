Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dart Group : en hausse, un analyste en soutien Cercle Finance • 21/11/2019 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le titre Dart Group s'affiche en hausse de +5% ce jeudi, boosté par l'analyste Jefferies qui annonce revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant de neutre à achat, estimant que les perspectives du groupe pour les prochains mois sont bonnes. 'Les résultats intermédiaires confirment notre opinion selon laquelle Dart est bien placé pour saisir une opportunité de part de marché importante', relève le broker. Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 1.570 pence.

Valeurs associées DART GROUP LSE +4.67%