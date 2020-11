Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Darmanin et Dupond-Moretti exposent le projet de loi contre l'islam radical Reuters • 17/11/2020 à 22:10









PARIS, 17 novembre (Reuters) - Les ministres français de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la Justice Eric Dupond-Moretti détaillent mardi soir dans une interview accordée au Figaro le projet de loi de renforcement des principes républicains face à la menace de l'islam radical qui doit être présenté le 9 décembre prochain en conseil des ministres. Le texte, annoncé début octobre aux Mureaux par Emmanuel Macron, vise à durcir l'arsenal protégeant les "principes républicains" de la menace que constitue l'islamisme radical - le terme de loi contre le "séparatisme" un temps envisagé a été abandonné. De nouvelles infractions sont créées pour lutter contre la haine en ligne et les pouvoirs de contrôle et de dissolution d'associations radicalisées conférés aux préfets vont être élargis. "Le projet de loi comportera deux modifications majeures du code pénal: la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui par divulgation d'informations liées à sa vie personnelle, et la seconde sanctionnant les pressions exercées sur les agents du service public", précise Eric Dupond-Moretti dans cette interview https://www.lefigaro.fr/actualite-france/darmanin-et-dupond-moretti-lutter-contre-ceux-qui-veulent-rompre-avec-la-republique-20201117 diffusée mardi soir sur le site internet du journal. Le ministère de l'Economie et des Finances est mis à contribution pour tracer les flux financiers. Le texte du projet de loi, transmis la semaine dernière au Conseil d'État, précise Gérald Darmanin, a été transmis ce mardi, à la demande du président de la République, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Emmanuel Macron en avait exposé les grandes lignes le 2 octobre aux Mureaux, dans les Yvelines, pour contrer ceux qui veulent "nier les lois de la République" au nom de la religion. La décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre dernier, a fait évoluer le texte. (Henri-Pierre André)

