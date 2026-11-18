Dar Global poursuit son projet de complexe de golf et de villas « Trump » au Qatar malgré la guerre avec l'Iran

Dar Global, un important promoteur immobilier du Moyen-Orient, a déclaré qu'il poursuivait la réalisation d'un vaste projet de golf et de villas sous la marque Trump au Qatar, malgré les craintes que la guerre avec l'Iran ne vienne perturber les investissements et la construction dans toute la région.

Le promoteur coté à Londres, branche internationale de la société saoudienne Dar Al Arkan, a indiqué qu’il lançait la commercialisation, le marketing et la construction du projet à Simaisma, au Qatar, et qu’il mobiliserait des entrepreneurs d’ici la fin de l’année.

"Cette annonce confirme et réaffirme que nous ne retarderons pas nos projets et qu’ils se déroulent comme prévu. Nous pensons que, malgré les événements survenus dans la région, il s’agit d’un endroit très attractif où vivre et où investir", a déclaré à Reuters Ziad El Chaar, directeur général de Dar Global.

Le projet comprendra entre 450 et 500 villas construites autour d’un parcours de golf, dont les prix varieront entre environ 1 million et 5 millions de dollars, a-t-il précisé. Les premiers acheteurs devraient prendre possession de leurs biens d’ici 2030.

Associé de longue date de la famille Trump, dont la société a participé à des projets dans tout le Golfe, M. Chaar a défendu la marque Trump malgré le mécontentement qui règne dans certaines parties de la région face aux perturbations causées par le conflit déclenché par le président américain Donald Trump en février.

"Je pense que ceux qui ont les moyens de s’offrir cette marque comprennent ce qu’elle représente, mais ceux qui s’expriment sur TikTok à ce sujet n’en ont pas les moyens et ne font pas partie de la clientèle de cette marque", a-t-il déclaré.

Dar Global a vendu environ 1 000 logements dans toute la région cette année malgré la guerre, a indiqué M. Chaar. Environ 900 ont été vendus après le début du conflit, 70 % des ventes totales ayant été réalisées en Arabie saoudite.

M. Chaar a indiqué qu’il se préparait à ce que le conflit devienne "la nouvelle norme". Les équipes d’approvisionnement prennent désormais les devants sur les projets, avant même les architectes, afin de s’assurer que les matériaux puissent être obtenus plus facilement malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, a-t-il précisé.