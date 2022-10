Danske Bank:l'UE autorise une opération de contrôle conjoint information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 12:46

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la fusion des sociétés Vipps AS (Norvège) et MobilePay A/S (Danemark) et leur contrôle conjoint par la banque danoise Danske Bank A/S et les sociétés norvégiennes DNB Bank ASA ('DNB'), SpareBank 1 Betaling AS ('SB1'), Eika VBB AS ('Eika'), Balder Betaling AS ('Balder') et Vipps Holding AS.



Les sociétés qui fusionnent sont des fournisseurs de services de paiement mobile.

Danske Bank et DNB sont des banques commerciales.



SB1, Eika, Balder et Vipps Holding sont des holdings détenues par des groupes de banques.



La Commission a conclu que cette opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, car bien que les activités des sociétés qui fusionnent se chevauchent dans la fourniture de services de paiement, Vipps opère en Norvège et MobilePay au Danemark et en Finlande.